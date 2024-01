Forno a microonde Samsung: SUPER OFFERTA LAMPO su Amazon (-32%)

Il tuo nuovo alleato in cucina può essere questo forno a microonde marchiato Samsung. Dotato di varie funzioni di cottura automatica, mantenimento temperatura e quick defrost può essere tuo in offerta lampo a soli 99,99 euro invece di 145,99. Una strepitosa occasione limitata che sta andando a ruba.

Forno a microonde Samsung in offerta: le sue caratteristiche

Questo Forno a microonde Samsung è il compagno ideale per chi ama cucinare con facilità e precisione. Con la sua potenza combinata di Microonde + Grill (800W + 1100W), potrai preparare piatti croccanti e deliziosi in un batter d’occhio. La capacità di 23 litri e le dimensioni compatte (49l x 27,5h x 39p cm) lo rendono perfetto per qualsiasi cucina, aggiungendo un tocco di eleganza con il suo colore bianco.

La vera magia sta nel Triplo Sistema di Distribuzione delle microonde, che diffonde l’energia in tre direzioni, garantendo una cottura accurata e uniforme. Oltre a ciò, la funzione Cottura Automatica semplifica ulteriormente il processo. Basta selezionare il tipo di alimento e il peso, e il forno suggerirà automaticamente la modalità di cottura ideale, il tempo e la temperatura.

Hai mai sperimentato la frenesia di dover preparare più piatti contemporaneamente? Con la funzione Mantieni in caldo, questo forno a microonde ti consente di mantenere tutte le tue preparazioni alla giusta temperatura, grazie anche al potente grill che dona sapore e croccantezza ai tuoi piatti.

E se il tempo è la tua risorsa più preziosa, il Quick Defrost sarà il tuo alleato segreto. Seleziona il tipo di alimento e il peso e il forno calcolerà automaticamente il tempo di scongelamento ottimale, rendendo la preparazione degli ingredienti più rapida e preservando le sostanze nutritive.

Questa super offerta lampo su Amazon per il Forno a microonde Samsung a soli 99,99 euro invece di 145,99 è un affare che non puoi lasciarti sfuggire. Rendi la tua cucina più efficiente, gustosa e risparmia ora.

