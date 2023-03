Forno a microonde Samsung con vaporiera in sconto di 60€ da MediaWorld

Il forno a microonde Samsung in offerta oggi sul sito ufficiale di MediaWorld è dotato della tecnologia HotBlast, grazie alla quale i tempi di cottura si riducono notevolmente. E in più è presente la cottura ventilata con vaporiera da 28 litri. L’ultima offerta di MediaWorld ti consente di risparmiare 60 euro, con il prezzo sceso a 199,99 euro rispetto agli iniziali 259,99 euro.

Forno a microonde Samsung in sconto del 23% sul sito ufficiale MediaWorld

Il principale punto di forza del forno a microonde Samsung è la dotazione della tecnologia HotBlast, che consente di ridurre in maniera drastica i tempi di cottura. Il funzionamento è molto semplice. L’alimento da scaldare riceve un potente flusso di aria calda attraverso i vari fori presenti all’interno del forno, così facendo il cibo può cuocere in maniera uniforme, restituendo come risultato finale una piacevole croccantezza all’esterno e una morbidezza impareggiabile all’interno. Oltre alla tecnologia HotBlast, si annoverano anche la vaporiera da 28 litri e il vetro EASYVIEW, grazie al quale puoi verificare la cottura degli alimenti senza stare lì ad aprire lo sportello. Tutto questo con la massima protezione e un’ottima visibilità interna.

Acquistando oggi il forno a microonde Samsung puoi usufruire del ritiro gratuito in negozio a partire dal 20 marzo, così da risparmiare sulle spese di spedizione. In fase di check-out ricorda di selezionare l’opzione ritiro in negozio, scegliendo il punto vendita più vicino a casa tua.

Se sei spesso fuori casa per lavoro e rientri tardi alla sera, il forno a microonde con tecnologia HotBlast di Samsung è l’acquisto ideale per le tue cene. Approfitta dell’ultima offerta di MediaWorld per risparmiare 60 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

