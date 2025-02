Forno a microonde LG con funzione Grill 1000W: il prezzo è vantaggioso

Hai bisogno di un nuovo forno a microonde in cucina? Opta per il modello MH6336GIB di LG che ha anche la funzione Grill. A libera installazione, potenza da 1000W e un sistema a cinque livelli per adattarlo ad ogni esigenza. Bello, elegante e ideale per qualsiasi tipologia di cucina: dalla più piccola alla più grande. Su Amazon lo acquisti a soli 109,99€ con uno sconto del 15%. Aggiungilo subito al tuo carrello.

Forno a microonde LG: i dettagli di questo modello

Elegante e dalle dimensioni compatte, il microonde LG MH6336GIB è un modello perfetto per qualunque cucina. Impossibile farne a meno nell’utilizzo quotidiano grazie alle sue funzioni che ti consentono di riscaldare ma anche cuocere, grigliare e così via.

È un modello a libera installazione e in colorazione Nero fumé. Ha una capienza complessiva di 23 litri, il piatto rotante è incluso e una potenza da 1000W. Per rendere l’utilizzo ancora più facile hai un display touch con cui scegliere tra diversi programmi. Anzitutto puoi scegliere la potenza su 5 livelli differenti e poi optare per la tecnologia Smart Inverter e grill con cui cuoci, scongeli, scaldi, friggi e grigli. Incredibile, vero?

Rispetto ad altre varianti, il suo sistema ti permette di risparmiare tempo e di conseguenza consumo energetico. Le cotture e lo scongelamento avvengono in modo omogeneo oltre ad avere a disposizione due soluzioni di cottura healthy che fanno bene alla salute (healthy fry e healthy roasting).

Ideale e pratico per un utilizzo quotidiano che rende il tuo modo di cucinare più veloce e versatile. Un’ultima caratteristica da non sottovalutare? La luce interna è così forte che finalmente controlli l’avanzamento senza dover strizzare gli occhi.

A soli 109,99€ su Amazon, il microonde LG MH6336GIB è quello da mettere un cucina. Collegati subito per approfittare dello sconto e aggiungerlo al carrello.

Le spedizioni sono sia rapide che gratuite in tutta Italia con i servizi Amazon Prime.