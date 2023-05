Forno a microonde con grill Toshiba: un'occasione unica a questo prezzo

Il forno a microonde con grill Toshiba è un elettrodomestico che sta spopolando sul mercato grazie alle sue molteplici funzioni e alla sua alta qualità. Oggi su Amazon è in super sconto del 33%, rendendolo ancora più accessibile per chiunque voglia acquistarlo. Approfitta subito di questa occasione e non perdere la possibilità di acquistarlo al prezzo ridicolo di soli 99,90 euro.

Forno a microonde con grill Toshiba: l’offerta che stavi cercando per la tua cucina

Una delle caratteristiche principali di questo forno a microonde con grill Toshiba è la sua capacità di combinare la funzione grill con quella di riscaldamento rapido, garantendo una cottura uniforme e croccante in superficie. Questa funzione è particolarmente utile per cucinare piccole porzioni di cibo, come ad esempio un panino, una pizza surgelata o un pezzo di carne, e renderle deliziose e gustose.

Inoltre, il forno a microonde con grill Toshiba è dotato di otto menù automatici preimpostati, tra i più gettonati in Italia. Questi menù includono opzioni come pasta, verdure salutari e pesce saporito, che rendono la cucina più semplice e veloce. La funzione di scongelamento a peso e tempo è un’altra caratteristica utile di questo dispositivo. Questa opzione permette di scongelare il cibo in modo rapido e uniforme, senza il rischio di danneggiarlo o alterarne il sapore. Il piatto girevole con memoria di posizione è una funzione unica che permette al piatto girevole di tornare automaticamente nella sua posizione iniziale. Questo significa che non c’è bisogno di controllare il piatto manualmente durante la cottura, evitando il rischio di bruciature o di cadute accidentali.

Dal punto di vista tecnico, il forno a microonde con grill Toshiba ha una potenza di grill di 1050 Watt e una potenza di microonde di 900 Watt, con cinque livelli di regolazione. Le dimensioni esterne del forno sono di 485 mm x 403 mm x 296 mm, mentre quelle interne sono di 314 mm x 347 mm x 221 mm. Il diametro del piatto girevole con memoria di posizione è di Φ270 mm.

In sintesi, il forno a microonde con grill Toshiba è un prodotto di alta qualità e dalle molteplici funzioni, adatto a chi vuole cucinare in modo veloce e gustoso. Grazie al suo design moderno e alle sue caratteristiche tecniche, è perfetto per chi ha poco spazio in cucina e cerca un prodotto affidabile e versatile.

