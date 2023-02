Formula 1: non perderti in streaming i test pre-stagionali

Sei pronto per una tre giorni all’insegna dei motori. Dopo una lunga attesa ecco il grande ritorno della Formula 1. Non perderti i test pre-stagionali in Bahrain sul Circuito del Sakhir. Siamo certi che anche quest’anno sarà ricco di emozioni, colpi di scena e anche qualche delusione. Come puoi vedere in streaming ogni singolo appuntamento?

Formula 1 2023: il calendario completo

Ci attende una tre giorni davvero ricca di emozioni. Collegati senza sosta alla Formula 1 che fa il suo debutto con i test pre-stagionali in Bahrain dal 23 al 25 febbraio 2023. Vedrai in esclusiva le nuove auto in pista con i loro punti di forza e le loro debolezze da migliorare. Vediamo ora il calendario completo F1.

23-25 febbraio 2023

Test pre-stagionali

Bahrain IC

Gran Premio del Bahrein

Bahrain IC

Gran Premio dell’Arabia Saudita

Jeddah Corniche Circuit

Gran Premio d’Australia

Melbourne Grand Prix Circuit

Gran Premio d’Azerbaigian

Baku City Circuit

Gran Premio di Miami

Miami International Autodrome

Gran Premio dell’Emilia Romagna

Imola

Gran Premio di Monaco

Monte Carlo

Gran Premio di Spagna

Circuit de Catalunya

Gran Premio del Canada

Gilles Villeneuve

Gran Premio d’Austria

Red Bull Ring

Gran Premio di Gran Bretagna

Silverstone

Gran Premio d’Ungheria

Hungaroring

Gran Premio del Belgio

Spa-Francorchamps

Gran Premio d’Olanda

Zandvoort

Gran Premio d’Italia

Monza

Gran Premio di Singapore

Marina Bay

Gran Premio del Giappone

Suzuka

Gran Premio del Qatar

Losail International Circuit

Gran Premio degli Stati Uniti d’America

Circuit of the Americas

Gran Premio del Messico

Autodromo Hermanos Rodriguez

Gran Premio del Brasile

Interlagos

Gran Premio di Las Vegas

Las Vegas Street Circuit

Gran Premio di Abu Dhabi

Yas Marina

