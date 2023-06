Formula 1: segui le gare in diretta streaming del GP d'Austria

La Formula 1 si ferma in Austria sul circuito di Spielberg per un Gran Premio emozionante. Siamo al nono appuntamento di questa stagione, la 2023, che si sta rivelando davvero ricca di sorprese. Siamo sul tracciato del Red Bull Ring quindi possiamo prepararci a una tre giorni particolarmente intensa e ricca di sfide. Partenza venerdì con l’unica sessione di prove libere alle 13:30. Guarda tutte le gare in streaming con NOW TV.

Grazie a questa soluzione potrai portare sempre con te tutte le tue passioni sportive. Il pacchetto con incluso lo sport ti costa solo 9,99 euro il primo mese, poi 14,99 euro al mese. Oltre alla stagione 2023 di F1 puoi vedere anche in diretta MotoGP, Serie A TIM, UEFA Champions League, Rugby, Tennis, Basket e molto altro ancora, dove e quando vuoi. Una soluzione molto interessante e soprattutto vincente per chi cerca risparmio e versatilità, anche in viaggio. Ecco il calendario del GP d’Austria:

venerdì 30 giugno 2023

13:30 Prove libere 1

17:00 Qualifiche

13:30 Prove libere 1 17:00 Qualifiche sabato 1 luglio 2023

12:00 Qualifiche Sprint Shootout

16:30 Sprint Race

12:00 Qualifiche Sprint Shootout 16:30 Sprint Race domenica 2 luglio 2023

15:00 Gara F1

Formula 1 in streaming senza buffering: ecco il segreto

Qual è il segreto per guardare la Formula 1 in streaming senza buffering? Scegliere NordVPN e installare la sua app ufficiale sui propri dispositivi. Grazie ai suoi server proprietari ottieni una connessione dati con larghezza di banda illimitata. Questo influisce notevolmente sulla qualità del flusso dati durante un trasmissione in diretta streaming. Perciò avrai la certezza di goderti tutte le gare senza rallentamenti né disconnessioni, anche in 4K.

Inoltre, devi sapere che i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento a NOW TV, in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera, porti in Europa gli stessi contenuti disponibili in Italia.

In base al Pass che hai attivato potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app NOW TV dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza costi aggiuntivi nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.