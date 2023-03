Formula 1: scopri l'offerta per vedere il GP d'Australia

Domenica 2 aprile alle ore 7 in punto si accenderanno i semafori sul circuito di Melbourne per dare il via alla terza tappa di Formula 1. Tutto pronto, o quasi, per il Gran Premio D’Australia? Probabilmente sì, ma da ora in avanti dovrai solo godere di tutte le tappe di questo evento emozionante. Attiva subito il tuo abbonamento a Sky Sport.

A soli 24,90 euro al mese avrai accesso a tutte le gare di questo incredibile sport. Inoltre, potrai anche vedere la MotoGP, le partite di UEFA Champions League e di Serie A TIM. Senza contare poi Tennis, Rugby, Basket, NBA e Golf, oltre a tantissimi altro. E con Sky TV hai accesso a tutti i contenuti che ami come gli show più acclamati e le serie TV internazionali.

Preparati a un Gran Premio davvero emozionante, ma anche a fare le ore piccole visto il fuso orario non proprio così comodo dall’Italia. Perciò dalla mezzanotte di venerdì alla mattina di domenica tutto è Formula 1 per il GP d’Australia.

Formula 1 GP d'Australia: il calendario completo delle gare

Per vedere tutta la Formula 1 attiva la migliore offerta: Sky TV Sky Sport a soli 24,90 euro al mese, invece di 45 euro. L’offerta è valida per 18 mesi dal momento dell’attivazione. Vediamo ora il calendario completo degli appuntamenti per il Gran Premio d’Australia a Melbourne.

Giovedì 30 marzo 2023

12:15 Paddock Live Pit Walk

12:30 conferenza stampa piloti

23:45 F3 – Prove Libere

24:55 F2 – Prove Libere

3:15 Paddock Live

3:30 F1 – prove libere 1

4:30 Paddock Live

4:55 F3 – Qualifiche

6:45 Paddock Live

7:00 F1 – prove libere 2

8:00 Paddock Live

8:25 F2 – Qualifiche

9:15 Paddock Live Show

9:45 conferenza stampa Team Principal

1:40 Sprint Race F3

3:15 Paddock Live

3:30 F1 – prove libere 3

4:30 Paddock Live

5:15 F2 – sprint race

6:20 Paddock Live

7:00 F1 – qualifiche (14:00 Differita TV8)

8:15 Paddock Live

8:45 Paddock Live Show

Domenica 2 aprile 2023

1:00 F. Race F3

3:30 F. Race F2

5:30 Paddock Live

7:00 F1 gara (15:00 Differita TV8)

9:00 Paddock Live

9:30 Paddock Live – skymotori

12:00 Race Anatomy

Sky dall'estero

Se in questi giorni ti trovi all’estero, ma vuoi vedere la Formula 1 non ti preoccupare. Infatti, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento Sky residenziale in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base alla composizione del tuo abbonamento potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app Sky Go dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza alcun costo aggiuntivo nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

