Formula 1: guarda il GP di Monza in diretta streaming

Sei pronto per un weekend super? Il Mondiale di Formula 1 arriva in Italia con il Gran Premio di Monza. Una delle tappe più attese della stagione! Continuerà il dominio di Max Verstappen o ci saranno sorprese? Non perderti nemmeno una delle gare in programma in questa tre giorni intensa su circuito italiano. Guarda tutta la programmazione in diretta streaming su NOW TV.

Ecco il calendario ufficiale del GP di Monza:

Venerdì 01 settembre

13:30 Prove Libere 1

17:00 Prove Libere 2

12:30 Prove Libere 3

16:00 Qualifiche

15:00 Gara

Formula 1: ecco come assicurarti uno streaming senza buffering

Come puoi vedere la Formula 1 in streaming senza buffering?

Grazie ai suoi server di ultimissima generazione, sempre aggiornati per dare il meglio, hai una larghezza di banda illimitata quando e dove vuoi. Basta che ti colleghi a uno disponibile, posizionato in Italia per accedere a NOW TV, e il gioco è fatto. Per te una connessione dati molto più fluida e soprattutto stabile, per uno streaming di qualità. Non perdere questa incredibile occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.