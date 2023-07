Formula 1: guarda il GP di Gran Bretagna in diretta streaming

Tutto pronto per un altro weekend all’insegna della Formula 1. Oggi ci troviamo a Silverstone per la decima tappa di questo mondiale. Il GP di Gran Bretagna è uno degli appuntamenti più attesi e celebri. Sicuramente non si smentirà nemmeno con la nuova stagione 2023. Guarda tutte le gare in esclusiva streaming con NOW TV attivando PASS SPORT.

Grazie a questo abbonamento hai la possibilità e la comodità di portare sempre con te tutte le tue passioni sportive. Il pacchetto con incluso lo sport di Sky ti costa solo 9,99 euro il primo mese, poi 14,99 euro al mese. Oltre alla stagione 2023 di F1 puoi vedere anche in diretta MotoGP, Serie A TIM, UEFA Champions League, Rugby, Tennis, Basket e molto altro ancora, dove e quando vuoi. Ecco il calendario del Gran Premio di Silverstone:

Venerdì 7 luglio 2023

09:45 F3 Prove Libere

11:05 F2 Prove Libere

13:30 F1 Prove Libere 1

15:10 F3 Qualifiche

16:05 F2 Qualifiche

17:00 F1 Prove Libere 2

10:20 F3 Gara Sprint

12:30 F1 Prove Libere 3

14:15 F2 Gara Sprint

16:00 F1 Qualifiche

09:20 F3 Feature Race

10:55 F2 Feature Race

16:00 F1 Gara

Formula 1: goditi uno streaming senza buffering

Con NOW TV hai la possibilità di vedere la Formula 1 dove vuoi. E se perdi una gara in diretta puoi sempre vederla o rivederla on demand. Tuttavia, se vuoi ottenere uno streaming senza buffering devi assolutamente installare sui tuoi dispositivi NordVPN, oggi a un prezzo fantastico. Grazie a questa VPN e ai suoi server avrai sempre disponibile una larghezza di banda illimitata.

Inoltre, se sei in viaggio fornisce anche una sicurezza potente quando ti connetti a reti WiFi o HotSpot sconosciuti. Goditi i tuoi contenuti preferiti senza pericoli. Infatti, con un abbonamento a NOW TV, in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera, porti in Europa lo stesso catalogo disponibile in Italia.

In base al Pass che hai attivato potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app NOW TV dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza costi aggiuntivi nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.