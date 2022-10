Formula 1, GP Giappone: guardalo in streaming GRATIS, anche all'estero

Sei pronto per goderti un altro weekend all’insegna della Formula 1? Se la risposta è sì, allora non puoi perderti il Gran Premio del Giappone. Grande ritorno per il circuito di Suzuka, che non vediamo più da quando era scoppiato il Covid-19 a causa delle restrizioni per la pandemia.

Ora i piloti torneranno in pista e dovranno stringere i denti per riuscire a portarsi a casa il podio. Chissà come sarà per loro il ritorno su questo circuito dopo due anni di assenza. Dovremo aspettarci colpi di scena e situazioni davvero spettacolari.

Speriamo di poter assistere ancora a sorpassi mozzafiato con le monoposto spinte sopra ogni limite.

ESPN 🇺🇸 (a pagamento);

FuboTV 🇺🇸 (a pagamento);

NBC Sports 🇺🇸 (gratuito);

Sky Sport 🇮🇹(a pagamento);

BBC Radio Iplayer (gratuito);

TSN 🇨🇦 (a pagamento);

RDS 🇨🇦 (gratuito);

Kayo Sport 🇦🇺 (a pagamento);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (a pagamento);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (a pagamento);

TV Now 🇩🇪 (a pagamento);

ServusTV 🇦🇹 (gratuito);

ORF 🇦🇹 (gratuito);

SRF 🇨🇭 (gratuito);

RTS 🇨🇭 (gratuito);

Cosmote OTT 🇬🇷 (a pagamento);

Alpha TV 🇮🇷 (gratuito);

Duna TV 🇮🇹 (a pagamento);

RaiPlay 🇮🇹 (gratuito);

RTBF 🇧🇪 (gratuito);

TV Globo 🇧🇷 (a pagamento);

Canal+ 🇫🇷 (a pagamento).

Formula 1 GP Suzuka: il calendario completo

Ovviamente, per non perderti l’appuntamento che da oggi ti terrà impegnato davanti allo schermo per tre giorni, devi dare un’occhiata al calendario completo della Formula 1 ora a far tappa sul circuito di Suzuka per il GP del Giappone:

Venerdì 7 ottobre 2022

5:00 Prove Libere 1

8:00 Prove Libere 2

5:00 Prove Libere 3

8:00 Qualifiche

16:30 Qualifiche (differita TV8)

7:00 Gara

16:00 Gara (differita TV8)



