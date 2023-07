Formula 1: GP del Belgio in streaming con queste soluzioni

Tutto pronto per un weekend emozionante a Spa, il circuito storico che ospita la Formula 1. Non perderti nemmeno uno degli appuntamenti legati al Gran Premio del Belgio. La diretta esclusiva in streaming è trasmessa da NOW TV. Quindi, se vuoi vedere tutte le gare di questa stagione, ti consigliamo di attivare subito PASS SPORT.

Grazie a questa soluzione potrai portare sempre con te tutte le tue passioni sportive. Il pacchetto con incluso lo sport ti costa solo 9,99 euro il primo mese, poi 14,99 euro al mese, oppure 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi. Oltre alla stagione 2023 di F1 puoi vedere anche in diretta MotoGP, Serie A TIM, UEFA Champions League, Rugby, Tennis, Basket e molto altro ancora, dove e quando vuoi.

Formula 1: come assicurarti uno streaming senza intoppi

Una soluzione streaming per vedere la Formula 1 è molto comoda. Grazie a NOW TV puoi accedere ai tuoi contenuti preferiti, in questo caso al Gran Premio del Belgio, da casa come in viaggio. Tuttavia è importante avere una buona connessione dati che garantisca un flusso costante e senza interruzioni. Per assicurarti uno streaming senza buffering ti consigliamo NordVPN.

Grazie a questa VPN ottieni una connessione dati con larghezza di banda illimitata. Sono i suoi server a fornire tutta questa velocità e stabilità. Tu dovrai solo selezionarne uno che in quel momento garantisce la migliore qualità possibile, anche in 4K Ultra HD. Inoltre, NordVPN offre anche una protezione potente per mantenere al sicuro i tuoi dati, così potrai connetterti anche a WiFi pubblici senza pericoli.

Gran Premio del Belgio: il calendario completo delle gare

Vediamo ora il calendario completo del Gran Premio del Belgio, questa nuova tappa della Formula 1.

Venerdì 28 Luglio 2023

13:30 Prove Libere 1

17:00 Qualifiche

12:00 Sprint Shootout

16:30 Sprint

15:00 Gara F1

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.