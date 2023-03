Formula 1 GP Bahrein: tutte le gare e le soluzioni streaming

L’appuntamento più atteso di quest’anno sta per avere inizio. Tutto è pronto per il debutto di una nuova stagione di Formula 1. I motori sono caldi dopo i test pre-stagionali. Guarda in diretta streaming il GP del Bahrein su NOW TV.

Grazie a questa offerta avrai accesso a tutta la stagione firmata F1. Senza perdere nemmeno una tappa, potrai seguire i tuoi piloti preferiti sulle loro monoposto e lottare con loro per raggiungere il titolo di campione del mondo. Tutto a un prezzo speciale.

In questo articolo ci concentreremo sul calendario completo di tutte le gare di questo appuntamento storico. Perciò non prendere altri impegni per questo weekend perché da oggi per i prossimi tre giorni avrà inizio la Formula 1 2023!

Formula 1 GP Bahrein: il calendario completo delle gare

In esclusiva su Sky fino al 2027, e quindi in streaming su NOW TV, la Formula 1 appassionerà i tuoi weekend all’insegna dei motori. Per la gara in arrivo, quella del Gran Premio del Bahrein, è già pronto il calendario completo delle gare.

Venerdì 3 marzo 2023

08:55 Prove Libere F3

10:05 Prove Libere F2

12:30 Prove Libere 1 F1

14.00 Qualifiche F3

16:00 Prove Libere 2 F1

17:30 Qualifiche F2

10.15 Gara-1 F3

12:30 Prove Libere 3 F1

14:15 Gara-1 F2

16:00 Qualifiche F1

Domenica 5 marzo 2023

09.50 Gara-2 F3

11:20 Gara-2 F2

16:00 Gara F1

Streaming ottimizzato e dall’estero: ecco le soluzioni

Ottieni uno streaming senza buffering né interruzioni grazie a NordVPN. Con questa soluzione avrai una connessione ottimizzata e sicura. I suoi server forniscono una larghezza di banda illimitata per uno streaming veloce anche in 4K.

E se ti trovi all’estero non preoccuparti. Infatti, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento NOW TV, in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera, porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base alla composizione del tuo abbonamento potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app Sky Go dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza alcun costo aggiuntivo nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

