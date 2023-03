Formula 1 GP Arabia Saudita: calendario e soluzioni streaming

Vuoi vedere in diretta streaming tutte le gare di Formula 1 in programma per questo Gran Premio d’Arabia Saudita? Allora abbonati subito a NOW TV. Infatti, grazie a PASS SPORT di NOW TV guardi tutti i gran premi e ti godi in diretta tutte le emozioni della nuova stagione 2023.

F1: il calendario completo del GP di Arabia Saudita

A partire da oggi, venerdì 17 marzo, e fino a domenica 19 marzo 2023 avremo modo di gustarci a pieno tutti gli appuntamenti in programma per la seconda tappa di Formula 1 con il Gran Premio d’Arabia Saudita. Ecco il calendario completo con la programmazione disponibile in diretta su NOW TV:

Venerdì 17 marzo 2023

11:50 F2 – Prove Libere

14:15 Paddock Live

14:30 F1 – prove libere 1

15:30 Paddock Live

15:55 F2 – Qualifiche

17:45 Paddock Live

18:00 F1 – prove libere 2

19:00 Paddock Live

19:30 conferenza stampa Team Principal

20:15 Paddock Live Show

Sabato 18 marzo 2023

14:15 Paddock Live

14:30 F1 – prove libere 3

16:05 F2 – sprint race

17:15 Paddock Live (SkyMotori)

17:30 Paddock Live

18:00 F1 – qualifiche (21:30 Differita TV8)

19:15 Paddock Live

19:45 Paddock Live Show

14:10 F2 – gara

16:30 Paddock Live

18:00 F1 gara (21:30 Differita TV8)

20:00 Paddock Live

20:30 Paddock Live (SkyMotori)

23:00 Race Anatomy

