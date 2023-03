Formula 1: dove vedere il GP del Bahrain

Siamo già pronti per il primo appuntamento della Formula 1 2023. Come di consueto, anche quest’anno il debutto della nuova stagione avverrà sul circuito di Sakhir in Bahrain. Perciò non perderti nulla del Gran Premio del Bahrain dal 3 al 5 marzo 2023.

Sembra ieri quando abbiamo visto il volto di Max Verstappen felice dopo aver appreso a Suzuka, con un anticipo di quattro gare, di aver vinto il secondo titolo piloti consecutivo. Sembra ieri quando abbiamo sofferto con la Ferrari per una stagione che non ha convinto nessuno. Eppure eccoci qua per l’inizio di un nuovo mondiale.

Dopo aver ospitato i test pre-stagionali, il circuito di Sakhir sarà il protagonista dell’inaugurazione di una stagione che per novità si sta già rivelando molto interessante. Facciamo un rapido check dei nuovi piloti e del loro team principal:

FERRARI

Piloti: Charles Leclerc (Monaco), Carlos Sainz (Spagna). Team Principal: Frederic Vasseur

Piloti: Charles Leclerc (Monaco), Carlos Sainz (Spagna). Team Principal: Frederic Vasseur RED BULL

Piloti: Max Verstappen (Olanda), Sergio Perez (Messico). Team Principal: Christian Horner

Piloti: Max Verstappen (Olanda), Sergio Perez (Messico). Team Principal: Christian Horner MERCEDES

Piloti: Lewis Hamilton (Inghilterra), George Russell (Inghilterra). Team Principal: Toto Wolff

Piloti: Lewis Hamilton (Inghilterra), George Russell (Inghilterra). Team Principal: Toto Wolff MCLAREN

Piloti: Lando Norris (Inghilterra), Oscar Piastri (Australia). Team Principal: Andrea Stella

Piloti: Lando Norris (Inghilterra), Oscar Piastri (Australia). Team Principal: Andrea Stella ALPINE

Piloti: Esteban Ocon (Francia), Pierre Gasly (Francia). Team Principal: Otmar Szafnauer

Piloti: Esteban Ocon (Francia), Pierre Gasly (Francia). Team Principal: Otmar Szafnauer ASTON MARTIN

Piloti: Lance Stroll (Canada), Fernando Alonso (Spagna). Team Principal: Mike Krack

Piloti: Lance Stroll (Canada), Fernando Alonso (Spagna). Team Principal: Mike Krack ALFA ROMEO

Piloti: Valtteri Bottas (Finlandia), Guanyu Zhou (Cina). Team Principal: Alessandro Alunni Bravi

Piloti: Valtteri Bottas (Finlandia), Guanyu Zhou (Cina). Team Principal: Alessandro Alunni Bravi ALPHATAURI

Piloti: Yuki Tsunoda (Giappone), Nyck De Vries (Olanda). Team Principal: Franz Tost

Piloti: Yuki Tsunoda (Giappone), Nyck De Vries (Olanda). Team Principal: Franz Tost HAAS

Piloti: Kevin Magnussen (Danimarca), Nico Hulkenberg (Germania). Team Principal: Gunther Steiner

Piloti: Kevin Magnussen (Danimarca), Nico Hulkenberg (Germania). Team Principal: Gunther Steiner WILLIAMS

Piloti: Alexander Albon (Thailandia), Logan Sargeant (USA). Team Principal: James Vowles

Tra prove libere, qualifiche e gara, la F1 del Bahrain ci impegnerà il weekend da venerdì fino a domenica. Scopri la soluzione migliore e più economica per vedere il Gran Premio del Bahrain con Sky Sport.

Formula 1 GP Bahrain: il calendario completo

Con Sky Sport puoi gustarti tutti gli appuntamenti della stagione 2023 della Formula 1. Non perderti nemmeno una delle gare in programma per quest’anno a partire dal Gran Premio del Bahrain. Ecco il calendario completo con gli orari di prove libere, qualifiche e gara:

Venerdì 3 marzo 2023

12:30 Prove Libere 1

16:30 Prove Libere 2

Guarda il GP del Bahrain con Sky (bottone)

Sabato 4 marzo 2023

12:30 Prove Libere 3

16:00 Qualifiche

12:30 Prove Libere 3 16:00 Qualifiche Domenica 5 marzo 2023

16:00 Gara

Goditi al meglio il debutto della Formula 1 con il Gran Premio del Bahrain. Scopri come vedere ogni singola gara in diretta esclusiva del nuovo calendario firmato F1 2023. Grazie all’offerta NOW hai la migliore soluzione per te e la tua famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.