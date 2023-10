Formula 1: come vedere in streaming il GP del Qatar

La Formula 1 torna in pista per il Gran Premio del Qatar. Possiamo solo immaginare quanto Max Verstappen sia sotto pressione per l’importanza di questa tappa. Chissà come andrà a finire lo Sprint Race e la gara di domenica. Se non vuoi perderti nemmeno un momento di questo gran premio devi attivare NOW TV PASS SPORT a un prezzo speciale.

Grazie a questa soluzione porti sempre con te tutte le tue passioni sportive. Il pacchetto con incluso lo sport ti costa solo 9,99 euro al mese. Oltre alla stagione 2023 di F1 puoi vedere anche in diretta MotoGP, Serie A TIM, Serie B, Serie C, UEFA Champions League, Calcio Internazionale, Rugby, Tennis, Basket e molto altro ancora, dove e quando vuoi. Ecco il calendario delle gare del GP del Qatar:

Venerdì 6 Ottobre

15:30 Prove Libere

19:00 Qualifiche

15:30 Prove Libere 19:00 Qualifiche Sabato 7 Ottobre

15:00 Sprint Shootout

19:30 Sprint Race

15:00 Sprint Shootout 19:30 Sprint Race Domenica 8 Ottobre

19:00 Gara

Formula 1: assicurati uno streaming senza buffering

Scegliendo NOW TV accedi a tutte le gare di Formula 1 in live streaming e puoi anche decidere di rivederle on demand tutte le volte che vuoi. Tuttavia è importante avere una buona connessione dati, altrimenti le immagini risultano di qualità scarsa. Ecco perché ti consigliamo NordVPN, oggi in offerta speciale a un prezzo top. Grazie a questa soluzione ottieni uno streaming senza buffering per vedere tutti i contenuti che vuoi alla migliore qualità possibile.

Infatti, NordVPN ha un parco di oltre 5800 server di sua proprietà che forniscono sempre e ovunque una larghezza di banda illimitata. Questa garantisce velocità e stabilità durante la navigazione, lo streaming e il gaming. In questo modo traffico dati e operatori telefonici non potranno più metterti i bastoni tra le ruote con i loro problemi durante lo streaming del Gran Premio del Qatar.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.