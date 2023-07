Formula 1: come vedere il GP d'Ungheria in diretta streaming

Tutto è pronto per un nuovo weekend all’insegna della Formula 1. Si torna in Europa con il Gran Premio di Ungheria. Max Verstappen continua a vincere e rimane sempre davanti a tutti. Chissà se manterrà questo trend dopo aver vinto anche a Silverstone. Quinto GP consecutivo per il pilota della Red Bull. Per non perderti nemmeno una delle gare in programma abbonati subito a NOW TV.

Vediamo ora il calendario completo del Gran Premio d'Ungheria:

Venerdì 21 luglio 2023

13:30 Prove Libere 1

17:00 Prove Libere 2

12:30 Prove Libere 3

16:00 Qualifiche

15:00 Gara F1

