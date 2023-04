Formula 1: calendario e streaming del GP d'Azerbaijan

Il GP d’Azerbaijan sarà una tappa importante per le monoposto di Formula 1. Infatti, da questo Gran Premio i team potranno iniziare ad apportare modifiche importanti alle vetture. Ci aspettiamo una gara ricca di emozioni e di colpi di scena. Perciò non perderti nemmeno uno degli appuntamenti. Guarda ogni gara in diretta streaming con NOW TV.

Grazie a questa soluzione potrai portare sempre con te tutte le tue passioni sportive. Il pacchetto con incluso lo sport ti costa solo 14,99 euro al mese. Oltre alla UEFA Champions League puoi vedere anche in diretta Formula 1, MotoGP, Serie A TIM, Rugby, Tennis, Basket e molto altro ancora, dove e quando vuoi.

Scopriamo insieme il calendario completo degli appuntamenti streaming sul circuito di Baku per questa nuova tappa di Formula 1 che tutti i fan di questo sport stanno attendendo con molto desiderio. Ovviamente, non prendere appuntamenti per questa tre giorni davvero potente. Prima però scopri come ottenere uno streaming senza buffering.

Formula 1: come ottenere uno streaming senza disconnessioni

Il problema più grande quando si guardano eventi live in streaming sono le disconnessioni. Rallentamenti spiacevoli che a volte fanno perdere proprio i momenti salienti. Per guardare la Formula 1 senza buffering devi affidarti a NordVPN, oggi in promozione al 63% di sconto.

Grazie ai suoi server costantemente aggiornati e perfezionati, ottieni una larghezza di banda illimitata che ti assicura una visione in streaming sempre fluida e stabile. Ti basta installare la sua app, compatibile con tutti i sistemi operativi, sul dispositivo dal quale ti collegherai a NOW TV per vedere il GP d’Azerbaijan.

GP d’Azerbaijan: il calendario completo delle gare

Grazie a NOW TV non ti perderai nemmeno uno degli appuntamenti in programma per il Gran Premio d’Azerbaijan di Formula 1. Ecco il calendario completo delle gare per goderti ogni momento di questa nuova tappa:

Venerdì 28 aprile 2023

11:30 Prove Libere 1

15:00 Qualifiche

11:30 Qualifiche Sprint Race

15:30 Sprint Race

13:00 Gara F1

Formula 1 anche dall’estero in streaming

Sarai contento di sapere che i programmi che ami, come la Formula 1, viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento a NOW TV, in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera, porti in Europa gli stessi contenuti disponibili in Italia.

In base al Pass che hai attivato potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app NOW TV dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza costi aggiuntivi nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.