Formula 1: calendario, piloti, novità e streaming 2023

Torna la Formula 1 su Sky Sport dopo qualche mese di pausa per permettere ai piloti di riprendere fiato e prepararsi alla nuova stagione entrante. Dopo i test pre-stagionali nel Bahrain, dove abbiamo avuto un assaggio delle monoposto e di cosa possono essere capaci, ci aspetta un gran premio davvero ricchissimo di appuntamenti.

Il debutto ufficiale di questa nuova stagione 2023 sarà il 3 marzo a Bahrain sul circuito di Sakhir, mentre l’ultima gara F1 sarà il 26 novembre ad Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina. Quest’anno sono due gli appuntamenti in programma per l’Italia.

Dal 19 al 21 maggio 2023 la Formula 1 farà tappa in Emilia Romagna sul circuito di Imola. Dal 1° al 3 settembre, invece, ci ritroveremo insieme a tutti i piloti per un testa a testa sullo storico circuito di Monza. Vediamo quindi le novità, i piloti, il calendario e come vedere in streaming questa nuova stagione in promozione su NOW.

Formula 1: novità e piloti

Quest’anno le Sprint Race, ovvero le gare ridotte del sabato, sono aumentate. Per i piloti questo appuntamento ha due obiettivi. Primo, fornire altri punti nella classifica di Formula 1. Secondo, assegnano le posizioni in griglia di partenza della gara di domenica. Per questa stagione sono 6.

Continuiamo con una brutta notizia. Infatti, la prima novità della Formula 1 2023 è l’addio di Sebastian Vettel alla F1. Il trentacinquenne tedesco ha salutato le monoposto con il Gran Premio di Abu Dhabi della precedente stagione. Dopo aver vinto 4 mondiali con la Red Bull la sua storia si è incrociata con la Ferrari dove ha vissuto un periodo di amore-odio. Chiude con le ultime due stagioni in Aston Martin.

Diverse novità le troviamo anche tra i Team Principal e i Piloti con un mix di cambiamenti che fanno di questo “campionato” un pozzo di sorprese ancora prima che sia iniziato. Vediamo quindi tutti i piloti e team principal di quest’anno:

FERRARI

Piloti: Charles Leclerc (Monaco), Carlos Sainz (Spagna). Team Principal: Frederic Vasseur

Piloti: Max Verstappen (Olanda), Sergio Perez (Messico). Team Principal: Christian Horner

Piloti: Lewis Hamilton (Inghilterra), George Russell (Inghilterra). Team Principal: Toto Wolff

Piloti: Lando Norris (Inghilterra), Oscar Piastri (Australia). Team Principal: Andrea Stella

Piloti: Esteban Ocon (Francia), Pierre Gasly (Francia). Team Principal: Otmar Szafnauer

Piloti: Lance Stroll (Canada), Fernando Alonso (Spagna). Team Principal: Mike Krack

Piloti: Valtteri Bottas (Finlandia), Guanyu Zhou (Cina). Team Principal: Alessandro Alunni Bravi

Piloti: Yuki Tsunoda (Giappone), Nyck De Vries (Olanda). Team Principal: Franz Tost

Piloti: Kevin Magnussen (Danimarca), Nico Hulkenberg (Germania). Team Principal: Gunther Steiner

Piloti: Alexander Albon (Thailandia), Logan Sargeant (USA). Team Principal: James Vowles

F1: il calendario completo delle gare

Scopriamo ora il calendario completo della programmazione per la Formula 1 2023. Tra prove libere, qualifiche e gare avremo modo di soddisfare la nostra voglia di motori durante tutta questa nuova stagione. Ecco gli appuntamenti e i relativi circuiti, tutti da vedere con la promo NOW:

3-5 marzo

Gran Premio Bahrain

Circuito Sakhir

Gran Premio Arabia Saudita

Circuito Gedda

Gran Premio Australia

Circuito Melbourne

Gran Premio Azerbaijan (+Sprint)

Circuito Baku

Gran Premio Miami

Circuito Miami

Gran Premio Emilia Romagna

Circuito Imola

Gran Premio Monaco

Circuito Monte Carlo

Gran Premio Spagna

Circuito Montmeló

Gran Premio Canada

Circuito Montréal

Gran Premio Austria (+Sprint)

Circuito Spielberg

Gran Premio Gran Bretagna

Circuito Silverstone

Gran Premio Ungheria

Circuito Mogyoród

Gran Premio Belgio (+Sprint)

Circuito Spa-Francorchamps

Gran Premio Olanda

Circuito Zandvoort

1-3 settembre

Gran Premio Italia

Circuito Monza

Gran Premio Singapore

Circuito Marina Bay

Gran Premio Giappone

Circuito Suzuka

Gran Premio Qatar (+Sprint)

Circuito Lusail

Gran Premio Stati Uniti (+Sprint)

Circuito Austin

Gran Premio Città del Messico

Circuito Città del Messico

Gran Premio San Paolo (+Sprint)

Circuito Interlagos

Gran Premio Las Vegas

Las Vegas

Gran Premio Abu Dhabi

Circuito Yas Marina

