Football Manager 2024 è su Netflix: giocalo adesso grazie a Sky

Se sei un appassionato di calcio e un abbonato Netflix, sarai felice di sapere che il gioco Football Manager 2024 Mobile è disponibile proprio su… Netflix. Ti basta cercare l’applicazione su Netflix attraverso la tua app mobile e potrai iniziare la tua avventura calcistica direttamente sullo schermo del tuo smartphone o tablet. In alternativa, puoi abbonarti sfruttando l’offerta Sky per il Black Friday che include anche il pacchetto Sky TV a 14,90 euro al mese.

Per giocare, come detto, ti basta cercare Football Manager 2024 Mobile su Netflix da tablet o smartphone e installare l’applicazione direttamente dal servizio di streaming. Una volta installato, potrai accedere al gioco e iniziare la tua carriera da allenatore. FM24 Mobile ti metterà al centro dell’azione, con decisioni da prendere che influenzeranno l’esito delle partite, le tue relazioni con i giocatori e molto altro.

Se non sei già un abbonato Netflix, c’è un’offerta imperdibile che ti permetterà di goderti il calcio e una vasta gamma di contenuti su Netflix. Grazie all’offerta Black Friday di Sky, potrai abbonarti a Sky TV e Netflix insieme a soli 14,90 euro al mese. Un’opportunità da non perdere per gli amanti del calcio e dello streaming.

