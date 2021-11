Football Manager 2022 Mobile è QUI, finalmente

“Football Manager 2022 Mobile” è ora disponibile, mentre “Football Manager 2022 Touch” è ora disponibile solo su Nintendo Switch. Amanti del calcio, siete pronti?

Il già annunciato Football Manager 2022 Mobile di SEGA e Sports Interactive è stato finalmente rilasciato in tutto il mondo su iOS e Android; attenzione però: segnaliamo che costa 9,99 dollari. Prima di entrare nei dettagli del titolo per dispositivi, ricordiamo che la versione Touch non uscirà su iPad, Android e PC.

Sports Interactive ha annunciato che quest'anno questa iterazione uscirà solo su Nintendo Switch. Come di consueto, l'azienda ha svelato anche Football Manager 2022 per PC e macOS insieme alla controparte Xbox Game Pass per piattaforme PC e Xbox. La variante Mobile offre più di 60 campionati da 25 paesi, nuovi strumenti di osservazione e altro ancora. Potete guardare il trailer del videogame qui sotto:

Per le nuove funzionalità, Football Manager 2022 Mobile include lo scouting revisionato, la nuova lega, trattative di trasferimento rinnovate, narrazioni dei media, volti nuovi e altro ancora. Potete acquistarlo sull'App Store per iOS qui e su Google Play per Android direttamente dal vostro device. Ha un prezzo di $ 9,99 e presenta anche degli acquisti di app come il pacchetto di tutti gli articoli per $ 16,99 o i singoli accessori che possono costare dai 99 centesimi ai 9 dollari circa.

Purtroppo capiamo bene che i giocatori di Football Manager 2022 Touch rimarranno senza dubbio delusi dalla decisione della compagnia di rilasciare questa particolare versione solo su Nintendo Switch. Sarà interessante vedere cosa accadrà con il gioco del prossimo anno.