Follia Unieuro: PC HP con i7, SSD da 512 GB e Windows 11 a soli 799€

Sul sito di Unieuro, fino alla mezzanotte di oggi, sarà possibile acquistare l’ottimo PC del marchio HP con processore i7 di tredicesima generazione, SSD da 512 GB, 16 GB di RAM e Windows 11 come sistema operativo a 799,90 euro invece di 849,90 euro (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni). Si tratta di una super offerta, visto l’eccezionale rapporto qualità-prezzo di un computer del valore di 1.099 euro. Rispetto al prezzo di lancio, lo sconto è pari al 27%.

Ottimo PC HP con i7 e 16+256 GB in sconto del 27% sul sito di Unieuro

Il laptop HP si presenta con uno schermo da 15,6 pollici Full HD, ideale per la produttività al lavoro e concedersi una pausa una volta rientrati a casa tra film, serie TV ed eventi sportivi in streaming. Dal punto di vista delle prestazioni soddisfa appieno le aspettative iniziali, dall’alto del processore Intel i7 di tredicesima generazione da 5 Ghz, in grado di supportare qualsiasi tipologia di utente nelle sue attività quotidiane.

Il modello in offerta è venduto nella configurazione 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, con a bordo il sistema operativo Windows 11 in versione standard (Home). Lato connettività troviamo invece 1 porta HDMI, 2 porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A e 1 porta USB 3.2 Gen 1 di tipo C, più il supporto al Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6.

Per quanto riguarda l’autonomia, il PC in offerta monta una batteria da 41 Wh, in grado di offrire una durata fino a 8 ore, quanto basta quindi per coprire un’intera giornata di lavoro. Presente anche la ricarica rapida: riesce a caricare il laptop da 0 a 50 in appena 45 minuti.

Approfitta ora dell’offerta di oggi di Unieuro per acquistare l’ottimo PC HP con a bordo il velocissimo i7 di tredicesima generazione a soli 799,90 euro. Puoi scegliere di pagare in 3 rate a interessi zero da 266 euro con Klarna o PayPal e di ritirare il prodotto direttamente in negozio senza spendere nulla per la spedizione.

