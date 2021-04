Non esiste solo Spotify. Anzi: Amazon Music Unlimited ti offre la possibilità di avere a disposizione una libreria musicale enorme. Scegli la musica che più ti piace e ascoltala dove vuoi: grazie alla promozione del momento, risparmi quasi 30€ e ascolti 3 mesi di musica completamente gratis senza alcun vincolo. Ecco come fare per attivare subito l’offerta.

Amazon Music Ulimited: come avere 3 mesi gratis

Con Amazon Music Unlimited, in promozione per 3 mesi, avrai subito a disposizione una libreria con oltre 70 milioni di brani fra i quali scegliere. La cosa interessante è che potrai scegliere se ascoltare in streaming i tuoi brani oppure scaricarli, per goderne con calma anche quando non hai a disposizione la connessione a Internet.

Per approfittare subito della promozione, devi solo collegarti al portale ufficiale di Amazon Music Unlimited e scegliere di godere di 3 mesi di ascolto completamente gratuito.

Ti ricordiamo che non c’è alcun vincolo: allo scadere del trimestre di promozione, il rinnovo dell’abbonamento (a 9,99€ mensili) sarà automatico, tuttavia potrai disdirlo senza problemi in qualsiasi momento, anche prima della fine della prova, se non dovessi trovare Amazon Music Unlimited di tuo gradimento (anche se siamo abbastanza sicuri del contrario). La promozione è a tempo: scade il 24 maggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

App