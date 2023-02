FOLLIA eBay: friggitrice ad aria da 10L a 98€ con COUPON segreto

Metto subito le mani avanti dicendoti che questa è un offerta che non può durare a lungo per cui fai presto perché altrimenti rischi di perdertela. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Tristar a soli 98,91 euro, invece che 189,90 euro, inserendo il codice CASA23 al momento del pagamento.

Grazie a questo ribasso del 42% più un ulteriore sconto di quasi 11 euro con il codice segreto, hai un risparmio di quasi 91 euro. Questa friggitrice ad aria ha un mega cestello che ti permette di fare preparazioni per tutta la famiglia e anche per gli amici quando hai ospiti. Cibi sani e cucina veloce a un prezzo ridicolo.

Friggitrice ad aria Tristar: super potente a basso costo

Con questa friggitrice ad aria cambierai totalmente il tuo modo di cucinare. Grazie ai suoi 1800 W e il suo ampio cestello da 10 litri puoi cuocere di tutto quello che desideri in pochissimo tempo. Scegli la preparazione che preferisci nel pratico display touch. E usa uno dei 10 programmi preimpostati per velocizzare le preparazioni.

Puoi friggere, cuocere, grigliare e scaldare. Imposta il timer e decidi la temperatura tra 80° e 200° C. Tra l’altro è anche dotata di 2 griglie e una teglia incluse che ti permetteranno di usarlo proprio come se fosse un forno. Scegli di fare cibi buoni e sani, senza troppi grassi e in modo veloce. Poi è anche facile da pulire perché tutti gli accessori sono removibili e lavabili in lavastoviglie.

Approfitta anche tu di questa offerta ma fai veloce perché durerà un soffio. Quindi vai adesso su eBay e acquista la tua friggitrice ad aria Tristar a soli 98,91 euro, invece che 189,90 euro, inserendo il codice CASA23 al momento del pagamento. Puoi selezionare un punto di ritiro o riceverla direttamente a casa tua in pochi giorni, senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.