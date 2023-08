Follia di Amazon: mouse verticale Trust Verto a soli 19 euro!

State cercando un mouse comodo per le vostre sessioni di studio o lavoro? Vi consigliamo un ottimo mouse verticale oggi in promozione su Amazon, ma vi consigliamo di essere rapidi perché stanno andando a ruba. Stiamo parlando del mouse Trust Verto in sconto a soli 19,99 euro, invece di 24,99 euro. I suoi punti di forza sono l’ergonomia e il fatto che sia senza filo, ma possiede anche altri assi nella manica. Il prezzo finale è molto vicino al suo minimo storico, la differenza infatti è di appena 2 euro rispetto alla cifra più bassa di sempre.

Mouse Trust Verto: il meglio dell’ergonomia a basso costo

Con questo mouse potrete lavorare inclinando il braccio e il polso in posizione naturale a 60° per un comfort totale in qualsiasi occasione. Il suo design è leggero ed ergonomico, adatto a qualsiasi mano e a qualsiasi utilizzo. Vi stupirete del grande sollievo che proverete senza mai stancarvi neanche durante le lunghe sessioni d’uso. È anche dotato di un comodo supporto per il pollice e il suo rivestimento in gomma antiscivolo migliora l’impugnatura. L’assenza di cavi permette di utilizzarlo con estrema libertà fino a 10 metri.

Grazie al sensore ottico avrete assicurata anche una buona precisione variabile da 800, 1200 e 1600 DPI. Inoltre, è dotato di due pulsanti azionabili con il pollice per un controllo rapido e funzionale. Cosa state aspettando? Mettetelo immediatamente nel carrello a soli 19,99 euro invece di 29,99 euro. Grazie ad Amazon Prime potrete anche riceverlo in pochissime ore senza ulteriori spese di spedizione.

