Follia Amazon, sconto 61%: DJI Action 2 Dual Screen Combo a 199€ (era 519€)

Non solo la DJI Action 2, ma anche l'accessorio Dual Screen. Il kit super completo.

Un prodotto top di gamma eccezionale. Una action camera pazzesca, incredibilmente resistente a cadute, polvere e acqua. Puoi immergerla addirittura in acqua a 10 metri: è pronta a seguirti in qualsiasi avventura. Collega il modulo con lo schermo touchscreen, il vetro Gorilla Glass proteggerà lo schermo mentre lo utilizzi.

Riprese in altissima definizione (anche in 4K), un supporto allo slow motion di qualità fino a 8X e un’applicazione per smartphone mozzafiato. Infatti, con l’app DJI Mimo condividi le tue avventure in tempo reale: filma quello che preferisci, modifica e condividi subito con chi vuoi il contenuto.

Lo sconto attualmente attivo su Amazon, considerando la qualità del prodotto e gli accessori in kit, è assurdo. In confezione, ricevi:

Fotocamera DJI Action 2 × 1

Modulo Touchscreen frontale × 1

Cordino magnetico × 1

Supporto per adattatore magnetico con testa sferica × 1

Supporto per adattatore magnetico × 1

Cavo di alimentazione × 1

Il prezzo è incredibile. Risparmia il 61% e porta a casa la celeberrima DJI Action 2 Dual Screen.

