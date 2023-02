FOLLIA Amazon: robot che aspira e lava, silenzioso e compatto al 52%

Se fai presto da oggi puoi dire addio a scopa, paletta e mocio. Approfitta di questa offerta e fai un vero colpaccio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il robot che aspira e lava Inse a soli 95,69 euro, invece che 199,99 euro.

Un vero affare, e non solo per il prezzo, che è assolutamente irripetibile, ma anche per il prodotto di qualità. Questo piccolo robot è super compatto e riesce quindi a infilarsi dappertutto. Ha una potente aspirazione, una buona autonomia e lava anche i pavimenti in una sola passata.

Robot che aspira e lava: la pulizia non è mai stata così semplice

Il robot aspirapolvere Inse è dotato di un’aspirazione da 2000PA, il che gli permette di raccogliere facilmente la polvere, le briciole, i peli di animali e i capelli, senza lasciare nulla indietro. Mentre aspira, lava anche i pavimenti. Così avrai tutta la casa pulita senza muovere un dito. Passa sotto i letti, gli armadi e sopra i tappeti per una pulizia profonda.

Puoi decidere quale delle 3 modalità di pulizia fargli eseguire, se automatica, per zone o lungo il perimetro. In questo modo avrai ogni giorno la pulizia di cui hai bisogno. Ha un’autonomia di quasi 2 ore e quando sta per scaricarsi torna da solo alla base di ricarica. I sensori di cui è dotato gli permettono di superare facilmente gli ostacoli e di riconoscere le scale, per cui non dovrai preoccuparti di niente.

Assolutamente un’ottima scelta, e poi a questo prezzo non c’è tempo da perdere. Perciò prima che sia tardi, vai su Amazon e acquista il tuo robot che aspira e lava Inse a soli 95,69 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.