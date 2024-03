FOLLIA Amazon per Garmin Instinct Solar Tactical (-40% ricondizionato)

Hai sempre sognato di mettere al polso un Garmin ma il prezzo proibitivo non ti ha permesso di realizzarlo? Beh oggi quel sogno può diventare realtà. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mitico Garmin Instinct Solar Tactical a soli 179,99 euro, invece che 300,19 euro. Questo è un prodotto ricondizionato in condizioni eccellenti e protetto da garanzia Amazon Renewed di un anno.

Tieni presente che il prezzo di listino è di 399 euro, per cui già avresti un risparmio notevole, ma con questo ribasso del 40% hai un ulteriore sconto di 120 euro. Questo smartwatch è testato ed è funzionante esattamente come se fosse nuovo ed è in condizioni eccellenti, per cui non ha nessun graffio, non ci sono segni estetici di usura e ha tutte le funzionalità del nuovo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Garmin Instinct Solar Tactical a un prezzaccio

Questo smartwatch ha una robustezza inarrivabile, con una lente Power Glass e una ghiera in polimeri fibrorinforzati. Il cinturino, anch’esso molto resistente, è in silicone e non fa sudare il polso.

Potrai avvalerti delle tantissime funzioni come il GPS e la bussola. Puoi tenere sotto controllo il tuo stato di salute mentre fai attività sportiva e anche mentre sei a riposo o dormi. Inoltre è resistente all’acqua fino a 100 metri e ha un’autonomia pazzesca di ben 54 giorni grazie alla ricarica solare.

Insomma oggi puoi fare proprio un colpaccio. Per cui sii rapido, vai subito su Amazon e acquista il tuo Garmin Instinct Solar Tactical (ricondizionato) a soli 179,99 euro, invece che 300,19 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.