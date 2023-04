FOLLIA Amazon: doppio SCONTO per questo robot aspirapolvere (-180€)

Se hai deciso di acquistare un dispositivo che pulisca la casa al posto tuo ma non vuoi spendere una barcata di soldi, allora dai un’occhiata a questa offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il robot aspirapolvere OKP K5 a soli 119,99 euro, invece che 299,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, non ci sono errori, siamo di fronte a un doppio sconto pazzesco. Grazie al ribasso del 33%, più un ulteriore sconto di 80 euro grazie al coupon, avrai un risparmio di ben 180 euro sul totale. Inoltre se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out.

Robot aspirapolvere OKP K5: da prendere al volo

Il robot aspirapolvere OKP K5 è dotato di 5 modalità di pulizia che ti consentono di adattarlo alle tue esigenze e alla tua casa. Ha un’aspirazione potente da 2100 Pa e tre livelli regolabili che potrai impostare facilmente. È silenzioso e può aspirare di tutto, dai peli di animali domestici fino ai piccoli detriti.

I suoi sensori anti-collisione gli permettono di muoversi all’interno delle stanze con facilità ed efficienza. Scaricando l’app dedicata potrai controllarlo con il tuo smartphone oppure con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Fa pochissimo rumore e ha un’autonomia di ben 2 ore prima di tornare in automatico alla base di ricarica.

Affrettati perché un prezzo del genere non potrà durare ancora a lungo. Prima che tutto svanisca vai su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere OKP K5 a soli 119,99 euro, invece che 299,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.