FOLLE SCONTO di 400€ per il Portatile Lenovo!

Questo è il momento perfetto per acquistare un nuovo portatile, grazie a questo sconto Amazon. Lenovo Ideapad 3, caratterizzato da un processore Intel Core I7 e 512GB di SSD crolla a 649,00€ invece degli originali 1.049,00€: si tratta di uno sconto folle di ben 400€!

Lenovo Ideapad 3: tutte le caratteristiche del laptop

Il display FullHD IPS da 15,6 pollici con risoluzione 1920×1080 regala un’esperienza visiva nitida e vivace, anche in ambienti luminosi, grazie alla tecnologia anti-glare che riduce i riflessi. Al cuore delle prestazioni elevate del laptop c’è il processore Intel Core i7-1165G7, che garantisce la potenza necessaria per affrontare diverse attività, dal lavoro al gaming. La scheda grafica NVIDIA GeForce MX450 contribuisce a un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, anche con i titoli più recenti.

Con 8 GB di RAM, il laptop può gestire senza problemi l’esecuzione simultanea di diverse applicazioni, assicurando un’esperienza fluida. Inoltre, lo storage SSD da 512 GB M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe offre velocità di avvio e accesso ai dati eccezionali.

Il design del Lenovo IdeaPad 3 si caratterizza per leggerezza e sottigliezza, con soli 1,65 kg di peso e uno spessore di 19,9 mm. Realizzato in resistente materiale PCABS, assicura durabilità nel tempo. Per un accesso rapido e sicuro, il laptop è dotato di un lettore di impronte digitali. Inoltre, la presenza di un otturatore fisico di sicurezza per la webcam protegge la privacy dell’utente, fornendo un ulteriore livello di sicurezza.

Non perdere quest’incredibile occasione e acquista Lenovo Ideapad 3 a soli 649,00€ invece degli originali 1.049,00€, grazie all’incredibile sconto di 400€. L’offerta durerà fino a esaurimento scorte, quindi fai presto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.