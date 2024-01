FOLLE SCONTO di 100€ per l'Aspirapolvere Lavapavimenti senza fili!

Sei alla ricerca dell’aspirapolvere definitivo per la pulizia della casa, in grado anche di lavare i pavimenti? Roborock Dyad Pro si propone proprio come un aspirapolvere lavapavimenti senza fili. Ora, con lo sconto di ben 100€, lo pagherai solo 379,00€ al posto degli originari 479,00€ di listino.

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere lavapavimenti

Dotato di due motori, posizionati anteriormente e posteriormente, che alimentano tre spazzole, questo dispositivo assicura un’aspirazione eccezionale di 17.000 Pa. La sua efficacia si estende alla pulizia di sporco umido e secco, garantendo una pulizia completa e sicura grazie ai canali d’aria verticali. Un ulteriore punto di forza è la capacità di raggiungere un tasso di eliminazione dei germi del 99,9% con l’utilizzo esclusivo di acqua.

La forza di aspirazione rende la rimozione dello sporco ostinato un compito agevole, adattandosi sia a pavimenti duri che a tappeti. La spazzola a rullo anteriore si occupa dello sporco più grosso, mentre quella posteriore è progettata per raccogliere le particelle più fini. Un raschietto integrato facilita la rimozione dello sporco ostinato tra le piastrelle.

La praticità è garantita dal sistema di autopulizia e asciugatura. Un semplice tocco su un pulsante attiva la funzione di autopulizia, che si occupa automaticamente di pulire spazzole e canali. La funzione di autoasciugatura, invece, provvede all’asciugatura automatica della spazzola a rullo dopo la fase di autopulizia.

Questo dispositivo è dotato anche di il sensore a infrarossi che rileva lo sporco sulla spazzola, adattando automaticamente aspirazione e flusso d’acqua per ottimizzare il processo di pulizia in ogni situazione. Roborock Dyad Pro offre quattro modalità di pulizia: ECO, Automatica, Max e Asciugatura del pavimento, garantendo un controllo flessibile e adeguato alle diverse esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.