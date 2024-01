FOLLE OFFERTA di Amazon per questo drone con telecamera, ora a 34€

Se tuo figlio ti sta continuando a chiedere come regalo un drone con telecamera oggi puoi fare l’acquisto intelligente. Se vai adesso su Amazon lo puoi mettere nel tuo carrello a soli 34,99 euro, invece che 79,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon visibile in pagina.

Così otterrai un ulteriore sconto del 50% su un prezzo già scontato e il risparmio totale sarà di ben 45 euro. Un vero affare da non perdere. Con questo bellissimo gadget il divertimento è assicurato. E non preoccuparti perché è semplicissimo da usare, anche se si è dei principianti alle prime armi.

Drone con telecamera a prezzo sgretolato su Amazon

Senza girarci troppo intorno si può dire che il prezzo è la cosa che più fa luccicare gli occhi ma non è l’unica. Questo drone è dotato di una spettacolare telecamera che può scattare foto e fare video in alta risoluzione e che puoi visualizzare in tempo reale sul tuo smartphone. Così hai sempre il controllo della situazione.

Come dicevamo prima, non devi preoccuparti se lo hai mai provato prima perché il funzionamento è semplicissimo. Infatti grazie a due tasti nel controller sarà in grado di decollare e atterrare in automatico. Inoltre le 4 eliche lo tengono ben stabile quando è in aria. E in confezione trovi due batteria che garantiscono un’autonomia fino a 15 minuti.

Questo sarà certamente un regalo da salti di gioia. Però fai in fretta perché questi sconti scadono sempre in tempi record. Quindi prima che succeda vai su Amazon e acquista il tuo drone con telecamera a soli 34,99 euro, invece che 79,99 euro. Ricordati di applicare il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.