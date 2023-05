Fnatic BOLT: mouse gaming WIRELESS super leggero, prezzo regalo

Se vuoi avere una postazione gaming senza fili e con tutte le ultime tecnologie sul mercato allora non fare a meno del fantastico Fnatic BOLT. Vedrai che una volta provato non tornerai indietro visto che ha tutto ciò che ti occorre tra cui un peso minimo e confortevole.

Grazie al ribasso su Amazon non hai un minuto da perdere, collegati ora sulla pagina per portarlo tra le tue mani ad appena 89,99€. Stai ancora aspettando? Non sprecare un secondo in più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Fnatic BOLT: tutto quello che c’è da sapere su questo mouse

Se sei un gamer sai benissimo che metà della tua performance si concentra in un ottimo mouse, Magari sei spaventato da quelli wireless perché hai paura che la latenza si faccia sentire ma fatti svelare un segreto: Fnatic BOLT è stato creato appositamente.

Disponibile sia in bianco che in nero, questo gioiellino si collega al tuo dispositivo mediante Bluetooth ed è sempre reattivo e scattante. Con una batteria ricaricabile in modo rapido che ti regala fino a 210 ore di utilizzo, beh, non ci sono dubbi.

Leggerissimo con solo 69 grammi di peso, ti fa scattare a destra e sinistra. Inoltre gli switch contenuti sotto i tasti ti concedono click fluidi e naturali con appena 1ms di latenza.

Personalizzalo mediante i 4 profili e i DPI a fasi per creare un’esperienza ancora più personalizzata.

Fnatic BOLT è qui per stupirti e grazie al ribasso è anche più economico. Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare il tuo meraviglioso mouse gaming wireless a soli 89,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.