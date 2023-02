Flowe: l'unica carta in legno che pianta alberi

Vuoi fare la differenza per il Pianeta con ogni acquisto effettuato? Flowe offre questa opportunità unica, combinando tecnologia all’avanguardia con l’impegno per la sostenibilità. “Freshback” è l’iniziativa che ti consente di contribuire alla compensazione della CO2 ogni volta che utilizzi l’innovativa carta in legno Flowe Card per fare acquisti. Ogni cento pagamenti effettuati, un albero viene piantato per compensare l’impatto ambientale delle spese quotidiane.

Unisciti a Flowe nella lotta per un futuro più sostenibile

Flowe è un conto a zero costi che combina tecnologia all’avanguardia e sostenibilità. L’applicazione per Andrid e iOS offre completo controllo della carta: puoi bloccarla o sbloccarla con un semplice tocco, gestire le spese, condividerle con i tuoi amici, pianificazione budget e impostazione di un piano di risparmio per raggiungere tutti i tuoi obiettivi. E per una spesa a impatto zero, grazie alla partnership con Doconomy puoi calcolare la CO2 prodotta dai tuoi acquisti per compensarla successivamente, ad esempio piantando alberi.

La vera chicca di Flowe è la carta di debito in legno, circuito Mastercard, unica nel suo genere. Proveniente da foreste gestite in modo responsabile, non è sicuramente una carta che passa inosservata. Per ogni nuovo utente che scegliere di richiederla all’apertura del conto, Flowe pianta un albero in suo onore. Questa iniziativa si aggiunge alla già citata “Freshback”.

Tu spendi, Flowe pianta un albero per te

Non c’è nulla di più gratificante che diventare parte della soluzione, anziché del problema. Con Flowe, la scelta di un conto a zero costi che protegge l’ambiente è semplice e conveniente. Fino al 30 giugno 2023, grazie all’iniziativa “Freshback”, ogni 100 pagamenti di tutti gli utenti con una Flowe Card, la società pianterà un albero in Guatemala che avrà un doppio impatto: contribuire al processo di riforestazione e aiutare le famiglie guatemalteche a cui vengono donari, poiché diventano per loro fonte di sostentamento economico e alimentare.

Sono tre i piani messi a disposizione da Flowe. Quello gratuito prende il nome di “Fan” ed è pensato per le attività base di tutti i giorni. Tuttavia, la soluzione free non permette di accedere ad alcune funzionalità, né di ottenere la Flowe Card in legno (sarà disponibile quella in PLA, una plastica biodegradabile fatta con materie prime naturali). Poi c’è il piano “Flex” a 2,50 euro al mese, il conto smart adatto a tutti, e “Friend” a 10 euro al mese, il piano top che dà il massimo a te e al Pianeta.

Oltre ad avere un conto e servizi di pagamento, ti immergerai in tantissime funzionalità, che ti aiuteranno a gestire i tuoi soldi in modo smart e a vivere al meglio, mentre ti prendi cura del Pianeta. Ma sapevi che puoi ricevere tre mesi di canone gratis se ti iscrivi al piano Flex? Tutto ciò che dovrai fare è:

Scaricare l’app di Flowe

Aprire il conto a questo link entro il 31 marzo e, in fase di registrazione, inserisci il codice FLOWECARD

Passa al piano Flex e provalo gratis per tre mesi

Richiedi gratis la carta in legno proveniente da foreste certificate

