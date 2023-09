Floobot V10, il robot Proscenic che RUBA la scena: casa pulitissima

Se vuoi tenere casa pulita anche se sei sempre a lavoro e l’unico giorno di riposo non ami sacrificarlo per lavare i pavimenti, ho la perfetta soluzione che fa al caso tuo. Si tratta di questo robot Proscenic dalle mille risorse capace di rendere il tuo appartamento più pulito che mai.

Pensa che lo porti a casa a prezzo ridotto. Floobot V10 è protagonista non di una ma di due promozioni su Amazon, tu collegati e spunta il coupon. Il prezzo crolla ad appena 185€ per concludere un affare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Floobot V10 è il robot Proscenic da acquistare al volo

Un vero concentrato di tecnologie che ti consente di non perdere più tempo con scopa e mogio in mano. Anche quando non ci sei, lui prende le tue veci e pulisce casa alla perfezione senza lasciare un angolo indisturbato.

Con una potenza elevata, devi sapere che non teme alcun tipo di sporco. Capelli, peli di animali e tutto il resto? Un caro e vecchio ricordo. In più pulisce sia qualunque genere di pavimento che di tappeto così da non farti mancare proprio niente.

Per gestirlo puoi scaricare l’applicazione sul tuo smartphone ma puoi usare anche la voce dal momento che è compatibile con Alexa e gli altri assistenti.

Scopri le sue diverse modalità di pulizia: aspirazione e lavapavimenti. La seconda è speciale in tutto e per tutto visto che sfrutta vibrazioni soniche per non lasciarsi scappare neanche una macchia.

Non perdere neanche un secondo in più e collegati subito su Amazon. Finalmente passi il tuo giorno libero in totale relax e non pulendo i pavimenti. Acquista Floobot V10 di Proscenic su Amazon a soli 185€, spunta il coupon.

