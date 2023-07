Flipper Zero su Amazon: RARO e ambito, ora disponibile e anche in SCONTO

Sei un appassionato di hacking, un maker o semplicemente un amante della tecnologia? Allora non puoi perderti Flipper Zero, il tuo multi-tool digitale personale che ti permette di interagire con il mondo digitale come mai prima d’ora. E la buona notizia è che ora è disponibile su Amazon a un prezzo scontato di soli 271€. Super raro, è difficile da trovare in pronta consegna, approfittane al volo: completa adesso il tuo ordine per approfittarne, lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Un dispositivo unico nel suo genere, progettato per essere un vero e proprio “tamagotchi per hacker”. Con una vasta gamma di funzionalità, ti permette di fare tutto, dal controllo dei dispositivi RF, all’invio di comandi IR, alla comunicazione con i chip NFC.

Questo incredibile concentrato di tecnologia è dotato di una serie di moduli hardware che ti permettono di interagire con una vasta gamma di dispositivi. Puoi utilizzare il modulo RF per controllare i dispositivi wireless, il modulo IR per controllare i dispositivi a infrarossi come le TV, e il modulo NFC per comunicare con i chip NFC.

Nonostante le sue potenti funzionalità, Flipper Zero è incredibilmente facile da usare. Con il suo display OLED e i suoi pulsanti fisici, puoi navigare facilmente tra le varie funzioni e selezionare quella che ti serve.

E ora, per un periodo limitato, Flipper Zero è disponibile su Amazon a un prezzo scontato. Non perdere questa occasione per portare a casa questo incredibile multi-tool digitale a un prezzo imbattibile: completa il tuo ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.