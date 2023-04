Flipper Zero disponibile su Amazon: compralo subito prima che finisca

Flipper Zero, il dispositivo di sicurezza informatica che ha fatto parlare di sé per la sua capacità di interagire e violare una infinità di apparecchi elettronici, è finalmente disponibile su Amazon (anche se si tratta di un venditore terzo). Se sei un appassionato di sicurezza informatica o semplicemente vuoi proteggere i tuoi dispositivi da attacchi da parte di malintenzionati, non perdere l’opportunità di acquistarlo subito prima che finisca.

Grazie a Flipper Zero, è possibile clonare una scheda RFID, duplicare telecomandi, eseguire attacchi di tipo man-in-the-middle, bucare reti WiFI insicure e molto altro ancora. Tutto ciò in modo semplice e immediato. Queste sono in sintesi le funzionalità offerte da Flipper Zero:

Protezione dai attacchi informatici: grazie alla sua capacità di interagire con dispositivi elettronici tramite radiofrequenze, Flipper Zero consente di proteggere i propri dispositivi da attacchi informatici, clonazione di carte di credito, attacchi man-in-the-middle e molto altro ancora. Facilità d’uso: Flipper Zero è dotato di un’interfaccia utente intuitiva e facile da utilizzare, che consente di eseguire attività di sicurezza informatica in modo semplice e veloce. Portabilità: Flipper Zero è un dispositivo compatto e portatile, che può essere facilmente trasportato ovunque si vada, garantendo sempre la sicurezza dei propri dispositivi.

Flipper Zero viene venduto su Amazon a 316€ con consegna gratuita, un prezzo decisamente più alto di quello di listino di 169€, tuttavia presso i rivenditori autorizzati il prodotto è sold out e qualora si trovasse disponibile vanno vanno aggiunte le spese di spedizione. Dunque se sei alla ricerca di una soluzione di sicurezza informatica affidabile e innovativa, non perdere l’opportunità di acquistare Flipper Zero su Amazon con spedizione gratuita.

