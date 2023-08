Fitbit Versa 4 al PREZZO più BASSO di SEMPRE, da avere (-39%)

Non potevo certo esimermi dal segnalarti questa fantastica occasione con cui puoi metterti al polso uno degli smartwatch più iconici degli ultimi tempi. Per cui senza indugi vai su Amazon e metti nel tuo carrello Fitbit Versa 4 a soli 141 euro, invece che 229,95 euro.

Dunque come vedi se fai presto puoi beneficiare di uno sconto pazzesco del 39% e risparmiare quasi 116 euro sul totale. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Fitbit Versa 4: il prezzo crolla, è da acquistare adesso

Oggi è capitata questa offerta ma dato che non durerà a lungo sii rapido. Questo smartwatch si presenta con un display da 1,58 pollici molto resistente e sensibile al tocco. Ha un cinturino che non fa sudare il polso e da questo si vede anche la predisposizione per lo sport. Infatti avrai a disposizione oltre 40 modalità di allenamento tra cui scegliere con tracciamento automatico dei dati del tuo corpo.

Potrai ricevere le notifiche di messaggi, email, social e chiamate. Puoi visualizzarle sul display interamente. Ha il GPS integrato e la funzione NFC con cui puoi pagare solo avvicinando lo smartwatch a un dispositivo contactless. È compatibile con iOS e Android e possiede una mega batteria in grado di durare per 6 giorni con una sola ricarica.

Approfitta anche tu di questa promozione speciale ma fai veloce perché dura poco. Perciò prima che finisca vai su Amazon e acquista il tuo Fitbit Versa 4 a soli 141 euro, invece che 229,95 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.