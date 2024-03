Fitbit Versa 4 in offerta: con il 27% di sconto il prezzo va in frantumi

Nell’ecosistema degli smartwatch dedicati al benessere e al fitness, il Fitbit Versa 4 emerge come una scelta privilegiata per coloro che cercano un dispositivo versatile e ricco di funzionalità. Grazie all’offerta di Amazon di oggi, può essere tuo ad appena 169€: normalmente lo pagheresti ben 229€!

Il Fitbit Versa 4 non è solo un orologio intelligente; è un compagno di vita progettato per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di salute e fitness con maggior precisione e consapevolezza.

Con oltre 6 giorni di autonomia della batteria, resistenza all’acqua fino a 50 metri, il Versa 4 si distingue per la sua versatilità e durabilità. Questo smartwatch è perfettamente compatibile con le versioni più recenti di Android o iOS.

Progettato con un focus sulla salute e il fitness, include funzionalità come il Daily Readiness Score, GPS integrato per mappare l’intensità dell’allenamento, Active Zone Minutes per monitorare le attività giornaliere, e un sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con oltre 40 modalità di allenamento e il monitoraggio automatico degli esercizi, questo smartwatch è pronto a diventare il tuo allenatore personale al polso.

Oltre alle sue capacità di fitness, il Versa 4 si dedica anche al benessere mentale e fisico complessivo. Gli strumenti avanzati per il monitoraggio del sonno, come il profilo personalizzato del sonno, il punteggio del sonno e le sveglie intelligenti, ti aiutano a capire e migliorare la qualità del tuo riposo.

Il dispositivo offre supporto per la gestione dello stress quotidiano, con un punteggio giornaliero, la registrazione delle riflessioni, il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e sessioni di respirazione guidate.

Progettato per essere sottile, leggero e resistente all’acqua, il Fitbit Versa 4 non trascura l’aspetto della connettività e personalizzazione. Con funzioni come chiamate Bluetooth, notifiche di SMS e telefono, quadranti personalizzabili e una modalità di visualizzazione sempre attiva, ti mantiene connesso e in controllo delle tue notifiche senza interrompere la tua routine.

Con un prezzo scontato significativo, è il momento ideale per acquistare il Fitbit Versa 4: non farti scappare questa offerta!