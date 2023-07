Fitbit Versa 3: sconto del 44% e MINIMO STORICO su Amazon

Il Fitbit Versa 3 è ampiamente riconosciuto come uno dei migliori smartwatch in commercio e oggi si trova in offerta su Amazon a 129 euro. Stiamo parlando di un risparmio pari al 44% rispetto al suo prezzo di listino. Questo gli permette di raggiungere il suo minimo storico.

Fitbit Versa 3: caratteristiche principali

La terza generazione del Versa ha un design squadrato e la cassa in alluminio ospita un display leggermente curvo ai bordi di ben 1,58″. La potente batteria a consumo ridotto garantisce più di 6 giorni di autonomia e la robusta struttura ha una resistenza all’acqua fino a 50 metri. Lo smartwatch è studiato appositamente per migliorare la vostra forma fisica con tante funzionalità interessanti come la rilevazione continua del battito cardiaco, GPS integrato, la mappa intensità allenamento, il livello di Recupero Giornaliero, i minuti in Zona Attiva, la registrazione dell’attività dell’intera giornata, più di 40 modalità di allenamento e pure il tracciamento automatico dell’attività.

Potrete anche salvare e ascoltare musica e podcast utilizzando la funzione Spotify – Connect & Control e aggiungendo playlist Deezer. Avrete anche la possibilità di usare l’Assistente Google o Amazon Alexa integrata per ottenere informazioni su notizie e meteo, impostare promemoria per andare a dormire e sveglie, controllare i vostri dispositivi smart home e molto ancora.

Insomma si tratta di un dispositivo davvero interessante che oggi su Amazon è disponibile al prezzo di soli 129 euro invece di 229,95 euro. Il risparmio è di ben 100 euro e si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dal Fitbit Versa 3. Se poi avete un abbonamento ad Amazon Prime le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.