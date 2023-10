Fitbit Versa 3 SCONTATO del 35% è un ottimo AFFARE

Se fai veloce oggi puoi metterti al polso uno dei migliori smartwatch in circolazione a un prezzo notevolmente più basso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Fitbit Versa 3 a soli 149,99 euro, invece che 229,95 euro.

Come puoi vedere in questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 35% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare ben 80 euro sul totale. Davvero una promozione da non perdere. Puoi fare tante attività sportive tenendo monitorato il tuo stato di salute e pianificando un programma di allenamento personalizzato. È leggero, comodo e ha una batteria che dura tantissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Fitbit Versa 3: a questa cifra è da prendere adesso

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono questo uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare, ma andiamo per ordine. Intanto ha un bellissimo display perfettamente visibile alla luce del sole e con un tocco sensibile. Il cinturino in morbido silicone non fa sudare il polso e quindi è leggero e comodo.

Ha il GPS integrato per poter tracciare i tuoi percorsi. Rileva il battito del cuore e le calorie che bruci in tempo reale. Puoi memorizzare la tua musica preferita e riprodurla senza bisogno dello smartphone. Ha l’assistente vocale integrato e quindi puoi parlare con Alexa o Google Assistant.

Ci sarebbero tante altre cose da mettere in evidenza ma il tempo scorre inesorabile e non è certo un alleato in queste occasioni. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Fitbit Versa 3 a soli 149,99 euro, invece che 229,95 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.