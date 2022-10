Fitbit Versa 3: prezzo CLAMOROSO su Amazon (-28%)

Se sei alla ricerca di un bel regalo da fare a una persona che ti sta a cuore o semplicemente se ti va di acquistare uno smartwatch per te, oggi sei capitato bene. Tra i diversi modelli, ho scovato questo che ha un prezzo incredibile. Se fai presto puoi avere il bellissimo Fitbit Versa 3 a soli 164,98 euro, invece che 229,95 euro.

Uno smartwatch che non credo abbia bisogno di molte presentazioni. Ha il GPS integrato per tracciare i tuoi spostamenti in modo preciso quando fai sport. Puoi tenere sotto controllo il tuo stato di salute e riprodurre musica in streaming o caricare la tua playlist preferita. Per ultimo, ha una batteria che dura almeno 6 giorni senza ricaricare.

Che aspetti dunque, corri su Amazon prima che sia tardi. Metti ora nel tuo carrello Fitbit Versa 3 a soli 164,98 euro. Se ordini subito potrai riceverlo domani senza alcun costo aggiuntivo, con Amazon Prime.

Fitbit Versa 3: il tuo benessere prima di tutto

Con Fitbit Versa 3 potrai assicurarti di essere sempre in ottima forma, grazie alle modalità di allenamento quotidiano che potrai svolgere, con lo smartwatch che ti farà da personal trainer. Ci sono anche 6 mesi di abbonamento a Fitbit Premium inclusi con cui potrai sbizzarrirti. Imposta gli obiettivi giornalieri e settimanali e parti come un treno.

Tieni sotto controllo il battito del cuore, l’ossigeno nel sangue o le calorie bruciate nella giornata. Ottimizza il tuo allenamento e chiedi di più dal tuo fisico. Se invece non sei proprio un tipo da sport, allora ascolta la musica senza portarti dietro il tuo smartphone, baserà connettere gli auricolari Bluetooth. Oppure chiedi ad Amazon Alexa o a Google Assistant d’impostare una sveglia, un timer e molto altro ancora.

Non è davvero più il momento di leggere perché altrimenti l’offerta per questo fantastico smartwatch si esaurisce. Ora è il tempo di andare su Amazon e acquistare Fitbit Versa 3 a soli 164,98 euro, invece che 229,95 euro.

