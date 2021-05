Fitbit Versa 3 è lo smartwatch in promozione su Amazon a soli 199,00€. Il ribasso del 13% rende il prezzo di listino più economico grazie a uno sconto esclusivo di 30,95€. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Uno smartwatch a cui non manca nulla: Fitbit Versa 3

Fitibit Versa 3 è semplice, elegante e si adatta perfettamente sia ai polsi maschili che a quelli femminili. Grazie alla sua colorazione nera acquista una marcia in più che lo rende speciale.

Con una cassa dalla forma quadrata ma con bordi arrotondati, il wearable vanta al suo interno un display ampio e a colori. La lettura delle informazioni è facilitata dalle dimensioni ottimizzate dell'intero watch.

Al suo interno sono stati montati diversi sensori tra cui un cardiofrequenzimetro che rileva il battito cardiaco continuamente e il monitoraggio del sonno. In questo modo è possibile tener conto dei propri parametri vitali con facilità.

Il lato sportivo è migliorato dai “minuti in zona attiva” che calcolano gli sforzi effettuati quando le pulsazioni raggiungono la zona di sforzo ideale. Sono presenti diverse modalità sportive che possono essere migliorate mediante l'app Fitbit Premium.

La batteria, infine, garantisce un'autonomia complessiva di 6 giorni di utilizzo. La ricarica è presente anche in modalità rapida: in soli 12 minuti è possibile ottenere 24 ore aggiuntive.

Da non sottovalutare, infine, la presenza del GPS integrato.

Puoi acquistare FitBit Versa 3 su Amazon a soli 199,00€ in colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore a casa se possiedi un abbonamento Prime attivo. In caso contrario le consegne sono gratuite ma operate in tempi standard, dunque circa una settimana. Il prodotto è acquistabile anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

Smartwatch