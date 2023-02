Fitbit Versa 3: lo smartwatch PREMIUM crolla del 35% su Amazon

Nel sempre più vasto mondo dei dispositivi wearable il brand Fitbit è sinonimo di altissima qualità e prodotti di tutto rispetto: quest’oggi l’ottimo Fitbit Versa 3 è in offerta su Amazon a un prezzo sensazionale. Con uno sconto immediato del 35%, il device dell’azienda statunitense crolla ad appena 149€ con tanto di consegna rapida in 1 giorno e senza costi extra di spedizione (solo per i clienti Amazon Prime).

Lo smartwatch a marchio Fitbit ha tutte le caratteristiche che ti aspetti in un fitness tracker di alto livello: un display touch a colori ad altissima risoluzione, un precisissimo modulo GPS per il tracking costante dei tuoi movimenti e una serie di sensori di ultima generazione per tracciare la salute e l’attività fisica.

Fitbit Versa 3 è in offerta su Amazon: affare d’oro imperdibile

Fitbit Versa 3, infatti, monta un sensore HR ad alta intensità per il tracking 24/7 del battito cardiaco (a riposo e sotto sforzo) con tanto di registrazione della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Dotato di una batteria super ottimizzata che ti accompagna nei tuoi impegni quotidiani per ben 6 giorni consecutivi, Fitbit Versa 3 integra gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa (puoi scegliere quale utilizzare) e supporta anche il tracking di moltissimi tipi di allenamento fisico.

Con uno sconto immediato del 35% con tanto di consegna rapida e completamente gratuita (solo per i clienti Amazon Prime), lo smartwatch di Fitbit rappresenta un’occasione unica da non farsi assolutamente scappare. Acquistalo subito ad appena 149€ e preparati a un’esperienza di utilizzo completa e appagante sotto tutti i punti di vista.

