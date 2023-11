Fitbit Versa 3 in sconto del 43% su Amazon: smartwatch PREMIUM a mini prezzo

Con questo sconto così corposo, non sarà necessario scendere a compromessi per soddisfare il tuo desiderio di possedere uno smartwatch super premium. Infatti, l’eccellente Fitbit Versa 3 puoi averlo risparmiando il 43% su Amazon in questo momento: completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Un wearable di alta qualità, che porta la firma di un brand che non ha bisogno di presentazioni. Vuoi scoprire perché dovresti acquistarlo adesso? Ecco 10 buoni motivi:

Fitness Tracking avanzato: Il Fitbit Versa 3 monitora accuratamente la tua attività fisica, inclusi passi, distanza percorsa, calorie bruciate e piani di scale saliti. Ti fornisce anche informazioni dettagliate sul sonno e monitora la frequenza cardiaca in modo continuo. Premium Membership incluso: Questo smartwatch include un abbonamento Premium di 6 mesi che ti offre accesso a funzionalità extra, come analisi avanzate del sonno, programmi di allenamento personalizzati e guide per la nutrizione. GPS integrato: Grazie al GPS integrato, puoi tracciare con precisione la tua posizione durante le attività all’aperto, come la corsa o il ciclismo, senza dover portare con te il telefono. Valutazione giornaliera della prontezza: Il Daily Readiness Score ti fornisce un’indicazione della tua prontezza fisica ogni giorno, basata su vari fattori come il tuo sonno, la frequenza cardiaca e l’attività fisica svolta. Batteria a lunga durata: Il Fitbit Versa 3 offre una durata della batteria di oltre 6 giorni, consentendoti di utilizzarlo a lungo senza dover ricaricare frequentemente. Design elegante e personalizzabile: L’orologio ha un design moderno ed elegante che si adatta a qualsiasi stile. Inoltre, puoi personalizzare il quadrante e le cinturini per renderlo unico e adatto al tuo gusto. Notifiche e controllo smart: Ricevi notifiche sul tuo polso per chiamate, messaggi e app di social media. Puoi anche controllare la riproduzione musicale, il timer e altre funzioni del tuo smartphone direttamente dall’orologio. Resistente all’acqua: Il Fitbit Versa 3 è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità, consentendoti di indossarlo durante il nuoto o sotto la doccia senza problemi. Ampia compatibilità: Puoi utilizzare il Fitbit Versa 3 con dispositivi Android e iOS, inclusi telefoni iPhone e smartphone Samsung, per sincronizzare e visualizzare i tuoi dati di attività. Community Fitbit: Fitbit offre una vasta community online dove puoi connetterti con altre persone, partecipare a sfide di fitness e trarre ispirazione per raggiungere i tuoi obiettivi di salute e fitness.

Insomma, Fitbit Versa 3 è un wearable di eccellente qualità, che adesso puoi portare a casa da Amazon risparmiando il 43%: completa adesso il tuo ordine per averlo a 129€ circa appena. Le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.