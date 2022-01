Fitbit Versa 3 è a prezzo REGALO: tuo ora o mai più

Uno smartwatch di prima categoria non si vede tanto dalle pubblicità che girano in TV ma bensì dal grado di soddisfazione che riesce a dare ai suoi utenti. Se sei in cerca di un prodotto del genere sicuramente ti sarai trovato davanti a molto modelli conosciuti ma hai mai preso in considerazione Fitbit Versa 3? Questo prodotto è un vero gioiello ed appena lo indossi al tuo polso capisci immediatamente il perché. In fin dei conti più di quindicimila persone lo hanno scelto e recensito, un motivo ci sarà, no?

Conta che grazie alla promozione ora in corso su Amazon lo rendi tuo a un prezzo estremamente convincente: soli 160,99€ approfittando di un ribasso di quasi settanta euro. Qua lo dico e lo sottoscrivo: se sei interessato non dovresti perdere altro tempo. Grazie a Cofidis lo paghi finanche con finanziamento a Tasso Zero mentre con Prime lo ricevi in uno o due giorni.

Fitbit Versa 3: uno spettacolo al tuo polso

Disponibile in due varianti, Fitbit Versa 3 è uno di quei smartwatch che non conosce tempo e limitazioni. Può essere indossato da chiunque in qualunque contesto perché con il suo design sempiterno non sfigurerà mai e poi mai.

Ti mette a disposizione un display ampio e a colori dotato, al suo interno, di numerosi sensori e tecnologie. Infatti ti tiene aggiornato sulla tua attività sportiva, sul tuo stato di salute ma non dimentica che hai anche una vita quotidiana grazie all'integrazione di Amazon Alexa e tante altre piccole caratteristiche che scoprirai tu stesso.

Ovviamente non possono mancare all'appello il GPS integrato, l'impermeabilità, la compatibilità con Android e iOS e una batteria che dura fino a più di sei giorni. Dunque cosa ti sta ancora fermando?

Ps: ti faccio sapere che è un'esclusiva Amazon quindi non lo puoi acquistare altrove.

Rendi subito tuo questo fenomenale Fitbit Versa 3 su Amazon a soli 160,99€ e non potrai pentirtene.