Fitbit Versa 3, che sconto! Questa offerta di Amazon ti fa risparmiare 100€

Il Fitbit Versa 3 è un orologio smart che offre una serie di funzioni per migliorare il tuo benessere e la tua forma fisica. Con una durata della batteria di oltre 6 giorni e la ricarica rapida, avrai sempre energia sufficiente per tutta la settimana.

Oggi Amazon propone questo eccellente smartwatch dedicato alla salute e allo sport ad un prezzo decisamente competitivo. Con l’offerta che ti segnaliamo oggi, lo paghi solamente 129€. Uno sconto di esattamente 100€ rispetto al suo normale prezzo di listino. Davvero niente male! La disponibilità è immediata, se lo ordini subito lo ricevi a casa entro domani.

Il Fitbit Versa 3 ti offre una serie di funzionalità utili per il tuo benessere e la tua forma fisica direttamente al polso. Puoi monitorare il battito cardiaco, tracciare l’attività fisica, controllare le notifiche, ascoltare musica e persino interagire con assistenti vocali, fornendoti un’esperienza comoda e completa per gestire la tua salute e il tuo stile di vita attivo.

È compatibile con dispositivi iOS 12.2 o successivi e Android OS 7.0 o successivi, consentendo un’ampia compatibilità. Il GPS integrato ti permette di lasciare il telefono a casa mentre monitori il ritmo e la distanza durante le tue attività all’aperto. Puoi visualizzare il percorso e i tuoi sforzi sull’app Fitbit dopo l’allenamento. La rilevazione continua del battito cardiaco traccia in modo preciso le calorie bruciate e ottimizza i tuoi allenamenti.

Puoi salvare e ascoltare la tua musica e i podcast preferiti direttamente dall’orologio in qualsiasi momento, oppure puoi utilizzare servizi come Spotify e Deezer. La funzione dei “minuti in zona attiva” ti avvisa della tua zona cardio per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. L’orologio include anche un assistente vocale integrato, come Google Assistant o Amazon Alexa, per ottenere informazioni, impostare promemoria, controllare dispositivi smart home e altro ancora, tutto attraverso il comando vocale. Infine, avrai accesso a un abbonamento Fitbit Premium di 6 mesi, che ti consentirà di ottenere ulteriori vantaggi e contenuti. Non farti scappare questa offerta!

