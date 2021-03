Siete alla ricerca di uno smartwatch che sia ricco di funzioni, ma anche facile da usare? Fitbit Versa 2 va in offerta su Amazon a soli 139,90 euro con un ribasso pari al 18% che corrisponde a uno sconto effettivo di 30 euro.

Fitbit Versa 2: le caratteristiche tecniche principali

Il design del Fitbit Versa 2 è sobrio ed elegante, ma non fatevi ingannare dall’estetica perché riesce a regalare tante soddisfazioni. Adatto sia ai polsi maschili che femminili, questo wearable è in offerta in due colorazioni: Oro rosa e Nero. La cassa è in alluminio e questo lo rende resistente all’acqua fino a 50 metri per essere indossato in ogni situazione ed esigenza.

Presenti numerosi sensori che lo rendono ottimo per il monitoraggio del sonno e del battito cardiaco. Si tratta, però, di un dispositivo che mostra i muscoli durante il tracciamento degli allenamenti perché riesce a misurare i passi, il benessere corporeo e tutta una serie di valori che riescono a dare il quadro completo della propria attività fisica.

L’app Fitbit permette di abbinare il dispositivo per tenere traccia degli allenamenti, del benessere e di tutta una serie di valori che lo smartwatch rileva stando al polso. Utilizzabile per controllare le app, le notifiche, pagare attraverso FitBit Pay e ascoltare musica senza l’ausilio dello smartphone, questo wearable vanta anche Amazon Alexa integrata.

L’impostazione Always On display e gli esercizi su schermo rendono ogni allenamento facile e motivante. Da non sottovalutare, infine, la batteria integrata che garantisce un’autonomia di circa 4 giorni anche utilizzando il dispositivo quotidianamente. Insomma, tutto questo può essere vostro a soli 139,90 euro ed è un prezzo che non potete lasciarvi sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch