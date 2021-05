La bella stagione si fa sentire, la voglia di stare all’aria aperta e di fare attività fisica anche: è il momento giusto per scegliere uno smartwatch. In questo momento il modello Fitbit Versa 2 è proposto con il 40% di sconto sul prezzo di listino grazie all’offerta lampo proposta da Amazon. Una vera occasione.

Smartwatch in offerta: Fitbit Versa 2, -40%

Tra le caratteristiche spiccano l’integrazione dell’assistente Alexa per rispondere alle domande, il supporto a Spotify per la riproduzione della musica, il monitoraggio del sonno e dell’attività fisica con 15 modalità di allenamento, il quadrante da personalizzare a seconda dei propri gusti, gli esercizi di respirazione guidata, il chip NFC per i pagamenti in mobilità e molto altro. Per ulteriori informazioni consultare la scheda del prodotto.

Fitbit Versa 2 è unisex, pienamente compatibile con Android e iOS. Tutto questo oggi al prezzo di soli 119,90 euro invece di 199,95 euro come da listino, approfittando dell’offerta lampo di Amazon valida solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione. C’è anche la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni: Nero/Carbone, Bordeaux, Grigio sabbia/Grigio nebbia, Blossom e Rosa cipria/Rame rosa.

