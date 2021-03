Oggi su Amazon è possibile acquistare il Fitbit Versa 2 a 129,90 euro, risparmiando ben 70 euro rispetto al prezzo di listino. Si tratta di uno degli smartwatch top di gamma della società statunitense e a questo prezzo potete comprare la versione con colorazione bordò.

Fitbit Versa 2: caratteristiche principali

Fitbit Versa 2 è dotato di chip NFC per i pagamenti, tramite un doppio tap sullo schermo si attiva l’apposita funzione che permette di scegliere la carta con la quale si intende pagare. La dotazione hardware si completa con un lettore di battito cardiaco e un comodo sensore SpO2 per il rilevamento dell’ossigeno nel sangue.

Il display dell’orologio è da 1.34 pollici con tecnologia AMOLED, con neri profondi e colori vividi, il sensore di luminosità regola il pannello in base alla luce ambientale, garantendo un’ottima visibilità in ogni condizione. Non manca la resistenza all’acqua fino a 50m di profondità, una caratteristica che permette al Fitbit Versa 2 di essere utilizzato sotto la pioggia e in piscina.

Lo smartwatch integra l’assistente vocale Amazon Alexa, tramite il microfono è possibile impartire i comandi vocali e integrarne il funzionamento con il sistema domotico Amazon Echo. La batteria interna, infine, garantisce fino a 4 giorni di utilizzo con una sola carica.

Fitbit Versa 2 oggi è scontato del 35% e su Amazon viene venduto a 129,90 euro. Non fatevi scappare questa promozione disponibile solo per poche ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch