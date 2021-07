L'estate è arrivata e la voglia di stare all'aria aperta e di fare attività fisica si fa sentire più che mai: è il momento giusto per acquistare uno smartwatch. In questo momento il modello Fitbit Versa 2 è proposto con il 40% di sconto sul prezzo di listino grazie all'offerta proposta da Amazon. Al prezzo di soli 119,90 euro invece di 199,95 euro è una promozione che non si può lasciare scappare.

Smartwatch Fitbit Versa 2 con il 40% di sconto

Tra le caratteristiche spiccano l'integrazione dell'assistente Alexa per rispondere alle domande, il supporto a Spotify per la riproduzione della musica, il monitoraggio del sonno e dell'attività fisica con 15 modalità di allenamento, il quadrante da personalizzare a seconda dei propri gusti, gli esercizi di respirazione guidata, il chip NFC per i pagamenti in mobilità e molto altro.

Scoprite la qualità delle dormite misurando il battito cardiaco, il tempo in cui avete dormito, in cui siete stati svegli, in cui avete sperimentato le fasi di sonno profondo e REM e i momenti di agitazione. Con la rilevazione continua del battito cardiaco potete registrare le calorie bruciate in modo preciso, capire se aumentare o ridurre lo sforzo mentre vi allenate, seguire l'andamento del battito cardiaco a riposo nel corso del tempo e scoprire il vostro livello di attività cardio personalizzato nell'app Fitbit.

Fitbit Versa 2 è unisex, pienamente compatibile con Android e iOS. Tutto questo oggi al prezzo di soli 119,90 euro invece di 199,95 euro come da listino, approfittando dell'offerta di Amazon valida solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch